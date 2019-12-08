Пугачева рассказала о своей разрушенной мечте

Популярная российская исполнительница Алла Пугачева рассказала о своей мечте, которую у нее не получилось воплотить в жизнь. По словам певицы, она всегда мечтала стать актрисой, однако попасть в кино так и не смогла и причиной этого, уверена примадонна, стала ее известность.

«Мои мечты разрушились из-за популярности. Режиссеры плохо представляли, что известная певица Пугачева поучаствует в ВОВ, например. Они мне часто говорили: "Все будут смотреть на тебя, а нашу работу режиссёрскую обсуждать не будут"», - поделилась исполнительница своими воспоминаниями в эфире передачи «Сегодня вечером».

Хотя у певицы не получилось стать великой актрисой, но в кино она все-же снималась. В частности, Алла Пугачева исполнила главную роль в картине «Женщина которая поет», за что выразила благодарность режиссеру Александру Орлову.