В Киеве сотни людей вышли на Майдан

Акция под названием «Красная линия», целью которой является предостеречь президента Владимира Зеленского от «сдачи национальных интересов» на переговорах в Париже, проходит в Киеве. В центре города на Майдане Независимости собрались несколько тысяч человек. У подножия стелы независимости установили сцену, с которой выступают организаторы мероприятия и активисты.

Заявленная цель митинга - предостеречь украинского лидера от недопустимости перехода так называемых «красных линий» на переговорах в Париже, которые пройдут 9 декабря и где запланировано проведение саммита в «нормандском формате». Эти «красные линии» 3 декабря были обозначены тремя фракциями Верховной Рады Украины - «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина».

Среди выдвигаемых требований - недопущение федерализации и каких-либо компромиссов по унитарному обустройству страны, компромиссов, касающихся европейского и евроатлантического курса.