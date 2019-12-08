В Минпросвещения подготовили предложения по повышению зарплаты учителям

Министерство просвещения России направило в Министерство труда России предложения по потенциальным сценариям повышения зарплат учителей. Вместе с предложениями были направлены и предполагаемые размеры необходимых средств.

«Минпросвещения направило на рассмотрение в Минтруд России предложения по возможным сценариям обеспечения роста заработной платы педагогических работников, а также соответствующие расчеты в дополнительной потребности бюджетных средств на указанные цели», - цитирует РИА Новости письмо замглавы Минпросвещения Виктора Басюка.

Также он сообщил, что в ведомстве провели анализ зарплат учителей, показавший, что повсеместно, кроме Москвы, Калужской и Ивановской областей, для учителей установлены минимальные размеры оплаты труда при работе на одну ставку в 18 уроков в неделю. К примеру, в Мордовии оклад учителя составляет 3,6 тысячи рублей, а в Приморье – 22,3 тысячи рублей.