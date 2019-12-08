Ротару обратилась к российским поклонникам

Артистка София Ротару спела на фестивале «Песня года» в Москве. После выступления она отметила, что очень скучала по российским зрителям.

Видео с обращением певицы к зрителям опубликовано на ее фанатской странице в Instagram. На кадрах видно, как Ротару дарят букеты цветов. При этом зал скандирует имя звезды.

«Я тоже очень по вам скучала», - признается она.

Народная артистка СССР и Украины София Ротару решила вернуться на российскую сцену после перерыва. В 2018 году, после объявления военного положения в десяти областях Украины, выступление на «Песне года» она отменила, хотя до этого участвовала в фестивале много лет подряд. Некоторые посчитали, что стремление певицы возобновить концерты связано с ее желанием подзаработать денег. Шумиху, созданную вокруг решения Ротару, неоднократно осуждали звезды российской эстрады.