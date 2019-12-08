Украина и МВФ договорились по новому кредиту на $5,5 миллиардов

Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности о новой программе сотрудничества. Об этом по итогам телефонного разговора с Владимиром Зеленским сообщила глава МВФ Кристалина Георгиева.

Она отметила, что соглашение будет заключено на три года. Согласно документу, фонд выделит Киеву кредит в размере 5,5 миллиарда долларов.

Во время телефонных переговоров, как рассказали в пресс-службе украинского лидера, Зеленский сообщил Георгиевой о проводимых в Киеве реформах. Глава МВФ высоко оценила этот процесс.

Президент Украины назвал разговор с руководителем фонда конструктивным и отметил, что целью новой программы сотрудничества является ускорение экономического роста страны, искоренение коррупции и повышение благосостояния граждан.