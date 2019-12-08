Украина и МВФ договорились по новому кредиту на $5,5 миллиардов
Программа, по словам Владимира Зеленского, призвана ускорить экономический рост страны, искоренить коррупцию и повысить благосостояние граждан.
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Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности о новой программе сотрудничества. Об этом по итогам телефонного разговора с Владимиром Зеленским сообщила глава МВФ Кристалина Георгиева.
Она отметила, что соглашение будет заключено на три года. Согласно документу, фонд выделит Киеву кредит в размере 5,5 миллиарда долларов.
Во время телефонных переговоров, как рассказали в пресс-службе украинского лидера, Зеленский сообщил Георгиевой о проводимых в Киеве реформах. Глава МВФ высоко оценила этот процесс.
Президент Украины назвал разговор с руководителем фонда конструктивным и отметил, что целью новой программы сотрудничества является ускорение экономического роста страны, искоренение коррупции и повышение благосостояния граждан.