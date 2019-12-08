«Очень тяжело»: Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Сын певицы Валерии попал в дорожно-транспортное происшествия с подругой желая сделать сюрприз матери. Молодые люди отправились в Санкт-Петербург на автомобиле и в какой-то момент девушка, находившаяся за рулем, не справилась с управлением.

В результате аварии юноша и его спутница получили различные травмы и доставили огромное беспокойство родителям, подчеркнул в разговоре со «Звездой» известный музыкальный продюсер.

«Зашили губу ему, девушке наложили гипс на руку. Мы не знакомы с ней и даже не знали ничего. Они хотели сделать сюрприз маме и ехали на "Дорожное радио", чтобы с нами встретиться там, наверное. Если бы я знал, то не допустил бы поездки по зимней дороге в Санкт-Петербург. Ну а они захотели опробовать новую трассу, ну дети, что с них возьмешь», - сетует Пригожин.

Комментируя случившееся, муж певицы Валерии отметил, что для ночных поездок необходимо обладать достаточным опытом, которого у молодых людей нет в силу юного возраста.

«Слава Богу, что все живые. Я сейчас смотрю фотографии и мне очень тяжело. Это дети наши, но они сами за себя отвечают. Что я могу, свою голову не вставишь им. Я бы не допустил его поездки зимой на автомобиле, это глупость несусветная. Ехать в ночь, чтобы утром там оказаться. Причем девочка сидела за рулем, а ведь спать хочется. Разбей дорогу на участки, остановись и поспи. Но с упрямством ничего не поделаешь, не ругать же их теперь», - признался Пригожин.

Арсений Шульгин, сын певицы Валерии, попал в ДТП на трассе М-11, по которой ехал в компании друзей. Автомобиль занесло, в результате чего транспортное средство ударилось об отбойник. Шульгин был госпитализирован в одну из петербургских больниц. Сколько времени он там пробудет - неизвестно.