СМИ: сын певицы Валерии попал в больницу после ДТП
В результате ДТП молодой человек разбил лицо. Шульгин был экстренно госпитализирован в одну из петербургских больниц.
© Фото: shulgin_arseniy instagram
Арсений Шульгин, сын певицы Валерии, попал в ДТП на трассе между Москвой и Санкт-Петербургом.
По данным издания Starhit, Шульгин в компании друзей ехал по трассе М-11. Однако на подъезде к Петербургу его машину занесло, в результате чего транспортное средство ударилось об отбойник. Шульгин был госпитализирован в одну из петербургских больниц.
На снимках, которые публикует издание, видно, что в результате ДТП молодой человек разбил лицо. Также показано место аварии.
Сколько времени сын Валерии пробудет в больнице - неизвестно.