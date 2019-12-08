На Волге спасли семь человек с оторвавшейся льдины

Семь человек были спасены в воскресенье, 8 декабря, с оторвавшейся льды на Волге в районе поселка Обжериха Ивановской области. Момент эвакуации рыбаков со льдины на берег попал на видео. На кадрах видно, что лед на реке еще тонкий, не окрепший.

© ГУ МЧС России по Татарстану ВК

По информации регионального МЧС РФ, толщина льда на реке в этом районе составляет всего 10-20 сантиметров. На льдине, которая отошла от берега на расстояние 3 километров, находились 6 рыбаков и один ребенок 12 лет, сообщают в паблике «Иваново». На помощь потерпевшим было направлено судно на воздушной подушке «Марс-700». Никому из участников инцидента медицинская помощь не потребовалась.

© ГУ МЧС России по Татарстану ВК

После спасения потерпевших, с ними была проведена профилактическая беседа. На данный момент решается вопрос о привлечении рыбаков к административной ответственности.