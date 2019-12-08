На Волге спасли семь человек с оторвавшейся льдины
Семь человек были спасены в воскресенье, 8 декабря, с оторвавшейся льды на Волге в районе поселка Обжериха Ивановской области. Момент эвакуации рыбаков со льдины на берег попал на видео. На кадрах видно, что лед на реке еще тонкий, не окрепший.
По информации регионального МЧС РФ, толщина льда на реке в этом районе составляет всего 10-20 сантиметров. На льдине, которая отошла от берега на расстояние 3 километров, находились 6 рыбаков и один ребенок 12 лет, сообщают в паблике «Иваново». На помощь потерпевшим было направлено судно на воздушной подушке «Марс-700». Никому из участников инцидента медицинская помощь не потребовалась.
После спасения потерпевших, с ними была проведена профилактическая беседа. На данный момент решается вопрос о привлечении рыбаков к административной ответственности.