На Украине озвучили сроки снятия депутатской неприкосновенности с Порошенко

С экс-президента Украины Петра Порошенко депутатская неприкосновенность будет снята, как и с остальных парламентариев, в начале 2020 года. Об этом заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

«Как и со всеми другими депутатами: неприкосновенность будет снята в начале следующего года», - сказал Разумков в интервью радио «Новое время».

Председатель Верховной рады добавил, что отдельного голосования по Порошенко проводится не будет.

«Ходатайство на снятие депутатской неприкосновенности, задержание, аресты — сугубо прерогатива генпрокурора. По состоянию на сегодня таких обращений от него к нам не поступало», - пояснил спикер.

Напомним, что в начале сентября в украинской Раде был принят закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности. Владимир Зеленский подчеркивал, что вопрос о депутатской неприкосновенности давно назрел.

В Госбюро расследований Украины на экс-президента заведено несколько уголовных дел. Порошенко неоднократно вызывали для дачи показаний. Несколько раз политик являлся в Госбюро, несколько раз игнорировал вызовы на допрос.