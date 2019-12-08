Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Власти Псковской области объявили 31 декабря выходным днем

Ян Брацкий
13:44 08.12.2019
Накануне губернатор региона провел опрос среди населения и принял решение перенести выходной с 28 декабря.
Власти Псковской области объявили 31 декабря выходным днем
© Фото: Moscow-Live flickr

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил 31 декабря выходным днем. На такой шаг глава региона пошел после проведенного в социальной сети опроса среди жителей. Инициативу Ведерникова поддержали 92% подписчиков. Согласно распоряжению губернатора, выходной день перенесен с 28 декабря на 31 декабря.

Михаил Ведерников не первый российский чиновник, который выступил с подобной инициативой. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что жители полуострова разрываются между офисом и домом и поэтому 31 декабря необходимо сделать выходным днем, перенеся рабочие будни на субботу, 28 декабря.

По такому же пути пошли власти Ставропольского края, где губернатор Владимир Владимиров поступил аналогично, после опроса жителей на своей странице в социальной сети.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата08.12.2019, 09:41
Путин поздравил Лукашенко с юбилеем подписания договора о Союзном государстве
Дата08.12.2019, 10:34
В лесах Подмосковья взревели «Тополя»: курсанты РВСН провели учения
Дата08.12.2019, 13:42
Колобков осудил футбольных болельщиков за бойкоты матчей
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата08.12.2019, 11:48
Путин отметил весомый вклад в нацбезопасность ОКБ имени Микояна
Дата07.12.2019, 16:07
Опубликованы редкие фото маскировки достопримечательностей Москвы от фашистской авиации
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:06 В стране и мире
Пугачева рассказала о своей разрушенной мечте
14:50 В стране и мире
Видео
«Очень тяжело»: Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
14:25 В стране и мире
На Украине озвучили сроки снятия депутатской неприкосновенности с Порошенко
14:17 В стране и мире
Шойгу заявил о постепенной деградации отношений с НАТО
14:01 В стране и мире
СМИ: сын певицы Валерии попал в больницу после ДТП
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
СМИ: сын певицы Валерии попал в больницу после ДТП
Видео
В Якутске мужчина пролетел 10 этажей по шахте, пытаясь спасти валенки: видео
Видео
Осколки и разбросанная одежда: видео первых минут после массового ДТП с детьми в Нижнем Новгороде
Видео
Заступился за друга: смертельная схватка собак со стаей волков попала на видео
Два рубля за миллиард: петербуржец выставил на продажу необычную монету
Видео
Полет ракеты рядом с Су-27 ВВС Украины показали на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.