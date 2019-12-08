Власти Псковской области объявили 31 декабря выходным днем

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил 31 декабря выходным днем. На такой шаг глава региона пошел после проведенного в социальной сети опроса среди жителей. Инициативу Ведерникова поддержали 92% подписчиков. Согласно распоряжению губернатора, выходной день перенесен с 28 декабря на 31 декабря.

Михаил Ведерников не первый российский чиновник, который выступил с подобной инициативой. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что жители полуострова разрываются между офисом и домом и поэтому 31 декабря необходимо сделать выходным днем, перенеся рабочие будни на субботу, 28 декабря.

По такому же пути пошли власти Ставропольского края, где губернатор Владимир Владимиров поступил аналогично, после опроса жителей на своей странице в социальной сети.