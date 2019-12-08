В Якутске мужчина пролетел 10 этажей по шахте, пытаясь спасти валенки: видео

Житель Якутска провалился в вентиляционную шахту, пытаясь достать валенки. В результате мужчина пролетел с десятого этажа до первого. Инцидент случился 8 декабря.

По информации ГКУ «Служба спасения РС(Я)», крики о помощи услышали жильцы дома, где произошло ЧП. На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели.

Мужчина пролетел около 28 метров и застрял в районе первого этажа вниз головой. Сохранить жизнь пострадавшему удалось благодаря самой шахте, которая книзу сужается. Благодаря этому скорость падения замедлилась. Кроме того, падение смягчили упавшие вниз валенки.

Прибывшие на место происшествия спасатели достали пострадавшего из стены и передали его сотрудникам скорой помощи.