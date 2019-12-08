Астронавты приступили к стыковке грузового корабля Dragon с МКС

Экипаж Международной космической станции (МКС) приступил к стыковке с космическим грузовиком SpaceX Dragon, который прибыл на околоземную орбиту с необходимым грузом. Прямая трансляция стыковки осуществляется на официальном сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Грузовик захватили при помощи специального манипулятора, действия которого управляются с борта МКС. Ответственный за данный этап стыковки – астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано. Остальные члены экипажа осуществляют контроль за телеметрией и общей обстановкой на борту станции.

Запуск корабля ракетой-носителем Falcon 9 был осуществлен в минувший четверг с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. На борту грузового корабля 2,5 тонны грузов, в том числе 998 килограммов груза для целой серии научных экспериментов. Это уникальное оборудование и расходные материалы. Dragon будет пристыкован к МКС до начала января, а затем вернется на Землю.

Данная миссия космического грузовика уже 19-я в рамках новой программы доставки грузов на МКС. Сейчас на борту станции находятся российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, а также американцы Эндрю Морган, Кристина Кук и Джессика Меир, а кроме того, итальянец Лука Пармитано.