Глава французской коммуны запретила жителям умирать по выходным и праздникам

Глава французской коммуны Ла Грель Изабель Дюжле ввела официальный запрет на смерть местных жителей по выходным и праздникам. Об этом она выпустила соответствующий указ.

Своим решением Дюжле попыталась привлечь внимание к критичной нехватке врачей в регионе. Произошло это после того, как ей пришлось лично обратиться к врачу из соседнего округа за подтверждением смерти жителя Ла Грель.

«За провокационным указом, запрещающим умирать дома в выходные и праздничные дни, кроется огромная беда многих жителей из-за ситуации со здравоохранением», - говорится в опубликованном сообщении Дюжле.

Отметим, что лечащий врач умершего жителя коммуны в день его смерти не работал, а скорая помощь находится в подчинении другого региона, в котором также не хватает врачей.