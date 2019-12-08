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СМИ сообщили детали гибели замглавы Тамбовской области

Наталия Майорова
12:12 08.12.2019
По данным СМИ, погибший чиновник оставил предсмертную записку на нескольких листах.
СМИ сообщили детали гибели замглавы Тамбовской области
© Фото: Администрация Тамбовской Области

Заместитель главы администрации Тамбовской области Глеб Чулков, который погиб сегодня, 8 декабря, оставил предсмертную записку.

Чиновник оставил сообщение на нескольких листах. О чем конкретно в нем говорится - пока не уточняется, сообщает портал LifeTambov.

Накануне в СК РФ подтвердили факт смерти Чулкова. По предварительной информации, он выпал из окна квартиры на пятом этаже.

Также известно, что Чулков ранее был заподозрен в мошенничестве. Позже, по решению суда, он был помещен под домашний арест.

Должность замглавы администрации области Чулков получил в 2008 году.

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