«Минусов у нее нет»: Боярский поздравил Фрейндлих с юбилеем

Народный артист России Михаил Боярский поздравил актрису Алису Фрейндлих с 85-летием. Он отметил отличный вкус и прекрасные вокальные данные именинницы вкупе с ее тонкой подвижной душой.

«Женщина, которая знает толк в этой профессии, как никто. Находясь с ней рядом, можно многому научиться. Хочется, чтобы она поняла - я не хочу перехвалить, но она идеальный вариант. Я таких не встречал и не встречу никогда», - сказал он в интервью «Звезде».

Боярский подчеркнул, что у Фрейндлих были замечательные педагоги, и очень жаль, что сама она никогда не преподавала.

«Я бы хотел у нее поучиться не только на практике, но и в теории. Она очень умная женщина. Что касается профессии, она знает о ней все: играла все роли от детей до глубоких старцев. Полная палитра женских судеб в ее душе. С ней интересно работать и репетировать, она идеальный партнер. Минусов у нее не найти: она и мать чудесная, и бабушка. Все, что угодно. Удивительный человек», - отметил он.

Сегодня, 8 декабря, Алиса Фрейндлих отмечает свое 85-летие. Ранее ее уже поздравил президент РФ Владимир Путин. Он отметил огромную любовь, которую испытывают к ней поклонники театра и кино.

В свою очередь, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в своем поздравлении подчеркнул, что спектакли, в которых играет актриса, являются одним из символом культурной столицы РФ и «точкой притяжения» для многих деятелей театрального искусства.