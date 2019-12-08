Полыхающая крыша и клубы дыма: пожар в подмосковной гостинице сняли с воздуха
В Подмосковье ликвидировали пожар в гостиничном комплексе. Площадь возгорания составила 1050 кв. м.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Пожарные ликвидировали пожар в подмосковной гостинице в Одинцово. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Пожар возник в гостинице «Усадьба Ромашково» в Одинцовском районе. Пламя охватило площадь 1050 кв. м, частично обрушилась крыша здания. На момент прибытия спасателей площадь возгорания составляла 400 метров. Сначала загорелся первый этаж, затем пламя распространилось.
Всего в здании было 20 постояльцев и десять человек персонала. Их эвакуировали.
По предварительным данным, никто в результате ЧП не пострадал.