Полыхающая крыша и клубы дыма: пожар в подмосковной гостинице сняли с воздуха

Пожарные ликвидировали пожар в подмосковной гостинице в Одинцово. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Пожар возник в гостинице «Усадьба Ромашково» в Одинцовском районе. Пламя охватило площадь 1050 кв. м, частично обрушилась крыша здания. На момент прибытия спасателей площадь возгорания составляла 400 метров. Сначала загорелся первый этаж, затем пламя распространилось.

Всего в здании было 20 постояльцев и десять человек персонала. Их эвакуировали.

По предварительным данным, никто в результате ЧП не пострадал.