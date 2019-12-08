Путин: Фрейндлих восхищает зрителей ярким и самобытным талантом
Народная артистка СССР отмечает сегодня, 8 декабря, 85-летний юбилей.
© Фото: Genrietta Peryan Globallookpress
Владимир Путин поздравил артистку Алису Фрейндлих с 85-летним юбилеем, отметив огромную любовь, которую испытывают к ней поклонники театра и кино. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Важно, что и сегодня Ваша жизнь наполнена творчеством, и Вы по-прежнему восхищаете публику ярким, самобытным талантом и непревзойдённым актерским мастерством», - отметил Владимир Путин, пожелав имениннице здоровья, успехов и благополучия.
Поздравительную телеграмму Алисе Фрейндлих направил и Дмитрий Медведев. Российский премьер отметил яркий актерский талант и безупречное чувство стиля актрисы.