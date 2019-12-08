Медведев поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с 85-летием. Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте кабинета министров.

Медведев отметил безупречное чувство стиля Фрейндлих и ее яркий актерский талант.

«Полет вашего вдохновения невозможно предугадать, им нельзя не восхититься. Ваши героини - женщины разных времен и судеб», - заявил он.

Премьер-министр РФ добавил, что каждой из своих героинь Фрейндлих дарит элегантность, мудрость, тонкую иронию, а также красоту и силу души.

Что касается спектаклей, в которых играет актриса, то, по мнению Медведева, они являются одним из символом культурной столицы РФ и «точкой притяжения» для многих деятелей театрального искусства.

«Вы всегда поддерживаете молодых актеров, которым выпадает счастье работать вместе с вами в театре и кино. Служите для коллег, для всех, кто вас знает и любит, образцом интеллигентности, искренности, человеческого достоинства», - заключил премьер.

В кинобиографии актрисы много значимых и ярких ролей. Алиса Фрейнлдих снималась в таких картинах, как «Служебный роман», «Соломенная шляпка», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Сталкер», «Жестокий романс» и многих других.