В СК подтвердили факт смерти замгубернатора Тамбовской области
Обстоятельства гибели и причины смерти Чулкова в настоящее время уточняются.
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Следователи подтвердили факт смерти заместителя губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова.
«По факту его гибели следственными органами регионального следственного управления СК России организовано проведение процессуальной проверки, в рамках которой будут установлены обстоятельства его гибели», - сообщила старший помощник руководителя регионального управления ведомства Елена Кярсна.
По предварительным данным, чиновник выпал из окна квартиры на пятом этаже.
Чулков был заподозрен в мошенничестве. Позже суд принял решение поместить вице-губернатора под домашний арест. На должность замглавы администрации области чиновник был назначен в 2008 году.