Ученые назвали основные этапы старения

Научные сотрудники Стэнфордского университета установили, что старение человека происходит в несколько этапов. Геронтологи проанализировали состав белков плазмы крови и обнаружили нелинейные изменения в их структуре, которые зависели от возраста донора.

В масштабных исследованиях приняли участие 4263 человека в возрасте от 18 до 95 лет. По итогам лабораторных тестов эксперты пришли к выводу, что основные изменения в белке происходят в три этапа: в 34, 60 и 78 лет. Открытие ученых из США поможет более эффективно бороться с возрастными заболеваниями, сообщает Nature Medicine.

На сегодняшний день известно, что именно старение является преобладающим фактором для нескольких хронических заболеваний.