Пожар в Одинцовском районе локализован

Пожар в гостинице «Усадьба Ромашково» в Одинцовском районе Подмосковья локализован. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Возгорание произошло в трехэтажном деревянном здании гостиничного комплекса в помещении магазина. Сообщалось, что площадь возгорания составляла 400 квадратных метров, затем увеличилась до тысячи квадратных метров. У деревянной постройки частично обрушилась крыша.

Во время возгорания в здании находились 30 человек, среди них 20 постояльцев и 10 человек из персонала гостиницы. До прибытия экстренных служб, из здания самостоятельно вышли 29 человек. Сейчас уточняется информация по одному из постояльцев, который мог уехать еще до происшествия. Известно, что в тушении пожара принимали участие 67 человек и 23 единицы техники.