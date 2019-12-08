Два микроавтобуса загорелись после ДТП под Оренбургом

ДТП с участием двух микроавтобусов произошло под Оренбургом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС РФ.

Авария случилась на трассе Оренбург - Акбулак. Марки транспортных средств пока не уточняются.

«Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, с последующим возгоранием. К сожалению, имеются пострадавшие», - говорится в сообщении спасателей.

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В свою очередь, в пресс-службе УМВД РФ по региону отметили, что жертвами аварии стали четыре человека. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Происшествие на движение транспорта не повлияло. Информация о причинах ДТП уточняется.