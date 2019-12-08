Врачи сообщили о состоянии детей, пострадавших в массовом ДТП в Нижнем Новгороде

Состояние детей, пострадавших в смертельном ДТП в Нижнем Новгороде, оценивается специалистами как стабильное, без отрицательной динамики. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Напомним, в субботу, 7 декабря, около 17.30 на перекрестке столкнулись четыре автомобиля, один из которых отбросило на тротуар. В это время девятиклассники в сопровождении учителей и родителей шли в театр. В результате ДТП пострадали 11 ребят, одна женщина из сопровождения погибла.

«Двое подростков в субботу были прооперированы, всем детям выполнено УЗИ органов брюшной полости, кому требовалось – компьютерная томография головы. Детям оказана вся необходимая помощь. Через две недели все дети будут дома, кто-то, может, уже через четыре-пять дней с рекомендациями наблюдения по месту жительства» , - сказал заведующий отделением травматологии детской областной больницы Иосиф Шарипов.

Ранее сообщалось, что следователи задержали подозреваемого в наезде на детей в Нижнем Новгороде. Им оказался 43-летний мужчина. Региональный СК РФ по факту ДТП возбудил уголовное дело.