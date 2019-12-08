Момент массового ДТП с детьми в Нижнем Новгороде попал на видео

Момент массового ДТП с участием несовершеннолетних детей в Нижнем Новгороде попал на видео. Ролик публикует паблик «BAZA».

На кадрах видно, как на оживленной дороге один автомобиль выруливает на проезжую часть и производит столкновение с другим. От этого второй автомобиль вылетает на пешеходную дорогу, задевая фонарный столб и разворачиваясь. Увидеть большее количество деталей не позволяет качество видеосъемки.

Напомним, массовое ДТП в Нижнем Новгороде произошло 7 декабря. По предварительным данным, один из водителей въехал на проезжую часть под запрещающий знак, из-за чего столкнулись сразу четыре автомобиля. Один из них выбросило на тротуар, где он врезался в толпу детей, возвращавшихся со спектакля в Театре юного зрителя.