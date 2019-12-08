На юге Франции рухнул крупный военный беспилотник
Беспилотник создавался с целью осуществлять разведку и наблюдение для координации действий сухопутных войск.
© Фото: SAGEM Patroller, Flickr
Крупный военный беспилотный летательный аппарат упал во время испытаний в районе города Истр на юге Франции.
БПЛА под названием Patroller с размахом крыльев 18 метров вылетел с базы французских ВВС и потерпел крушение неподалеку от Сен-Митр-де-Рампар. Пострадавших нет.
Как отмечает издание Le Figaro, Patroller создавался с целью осуществлять разведку и наблюдение для координации действий сухопутных войск. Сообщается, что начиная с 2020 года Вооруженные силы Франции должны получить в распоряжение 14 БПЛА Patroller.