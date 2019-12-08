На Украине объявлен траур из-за трагедии в одесском колледже

Воскресенье, 8 декабря, объявлено на Украине днем траура. Такое распоряжение после пожара в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек, дал президент Владимир Зеленский. Указ опубликован на сайте главы государства.

В день траура на Украине приспустят государственные флаги, отменят концерты и изменят программы теле- и радиоканалов.

Пожар в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе произошел 4 декабря. По последним данным, погибли 8 человек, 31 пострадал, 10 пропали без вести.

По данному факту возбуждено уголовное дело. О причинах пожара пока не сообщается.