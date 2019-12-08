«Вкладываем каждый доллар»: глава Пентагона признал отставание от России в гиперзвуковом оружии

В Пентагоне заявили, что Соединенным Штатам приходится догонять Россию в разработке гиперзвукового оружия, для чего в дело идет «каждый доллар». Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер.

«Мы сделали паузу в этой технологии несколько лет назад, когда мы явно лидировали, и теперь мы играем в догонялки. Министерство обороны вкладывает каждый доллар, который мы физически можем использовать, для достижения конкурентного преимущества в области гиперзвукового оружия», - заявил Эспер.

Об этом он заявил на форуме по безопасности, который прошел в Калифорнии. Эспер отметил, что обеспокоен якобы разработкой в России оружия, которое, по его мнению, находится за пределами договора СНВ-3.

«Мы очень внимательно следим за тем, что делают русские», - цитирует РИА Новости слова министра обороны.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона не станет первой размещать вооружения, ранее подпадавшие под Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), в любом регионе мира, пока там не появятся ракеты США. Он отметил, что Москва будет отвечать на шаги Вашингтона зеркально.

Напомним, ДРСМД был заключен между СССР и США в 1987 году. Второго августа 2019 года он утратил свою силу. Инициатором расторжения соглашения стал Вашингтон, который обвинил Москву в якобы нарушении ряда пунктов документа. Российский лидер Владимир Путин заявил, что истинной причиной выхода Вашингтона из договора были интересы американской стороны в Азии, и поручил главам Минобороны, МИД и СВР наблюдать за дальнейшими действиями США.