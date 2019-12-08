Четыре подростка пострадали при хлопке газа в Астрахани

Вечером 7 декабря в Астрахани, на улице Энергетической в районе дома номер 19/2, произошел хлопок газобаллонного оборудования в автомобиле, сообщили в региональном МЧС.

В результате произошедшего пострадали четыре подростка – двое 2002 года рождения, один 2003-го и один 2004-го. Они были госпитализированы с ожогами рук и лица.

При этом в УМВД России по Астраханской области эту информацию опровергли. Представитель ведомства Петр Русанов заявил «360», что никакого взрыва не было.

Он отметил, что подростки пришли в гараж покурить, произошел хлопок. Серьезных травм несовершеннолетние не получили – у них обожжены брови.

Причины произошедшего выясняются.