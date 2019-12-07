СК предъявил обвинение подозреваемым в убийстве главы Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии

Главарю совершившей нападение группировки Хасану Полонкоеву и его родственнику Аслану Полонкоеву предъявлено обвинение в посягательстве на убийство сотрудника правоохранительных органов начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.

По словам защиты одного из фигурантов дела, подозреваемые свою вину не признают. Известно, что злоумышленники обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», а также ч. 3 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия».

«Вину они категорически отрицают, а мы уверены, что следствие в очередной раз идет по пути наименьшего сопротивления и всячески пытается подстроить факты под обвинения, а не наоборот», - цитирует адвоката Шамиля Яндарбаева ТАСС.

Он добавил также, что защитники остальных фигурантов дела не имели доступа к своим подзащитным на протяжении более трех часов. В связи с этим, отметил Яндарбаев, ряд следственных мероприятий был осуществлен в отсутствие адвокатов и «с нарушением норм уголовно-процессуального кодекса».

В пятницу, 6 декабря, помимо Полонкоевых были задержаны 25-летний сын главаря ОПГ Закре, а также Али Картоев, Иссу Накастхоев и Алихан Белхароев.

Ожидается, что сегодня, 7 декабря, следователи выступят в Басманном суде Москвы с ходатайством об избрании обвиняемым и подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

Двойное убийство произошло 2 ноября в Москве на улице Академика Анохина. Преступник совершил не менее 10 выстрелов из пистолета и скрылся на автомобиле. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».