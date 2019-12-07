Владельца упавшего с моста автобуса в Забайкалье отправили под домашний арест

В Чите Ингодинский районный суд отправил на 1,5 месяца под домашний арест предпринимателя Ивана Стрельникова, которого подозревают в нарушении правил пассажирских перевозок.

Напомним, 1 декабря, с моста в реку упал автобус, следовавший из Читы в Сретенск. В результате трагедии погибли 19 пассажиров, в том числе и два ребенка.

«В удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Стрельникова Ивана Владимировича отказать, избрать меру пресечения в виде домашнего ареста», - говорится в заявлении суда.

Свое решение суд объяснил тем, что Стрельников ранее не привлекался к ответственности, также он является отцом двух малолетних детей и имеет постоянное место жительства.