В Германии разгорелся скандал с украденными 40 лет назад картинами

Картины, украденные в ГДР в 1979 году из музея замка Фриденштайн в городе Гота, нашлись в Германии.

Речь идет об украденных 40 лет назад полотнах: «Святая Катарина» Ганса Гольбейна-старшего, «Деревенская улица с повозками и коровами» Яна Брейгеля- старшего, «Портрет молодого человека» Франса Халса, «Старик» Яна Ливенса, «Автопортрет с подсолнухом» Антониса ван Дейка.

Летом 2018 года неизвестные лица вышли через своего адвоката на власти города Гота и сообщили, что являются владельцами похищенных картин, которые достались им, якобы, по наследству. Представители властей вели тайные переговоры с адвокатом, который требовал выплатить владельцам за полотна 5,25 миллионов евро. В результате в конце сентября 2019 года картины были переданы государству. Получили ли деньги владельцы – не известно, пишет журнал Spiegel.

На этой неделе, в четверг, 5 декабря, на адвоката и человека, передававшего картины властям, было заведено уголовное дело. В квартирах и офисах подозреваемых прошли обыски. Были допрошены три свидетеля, показания которых теперь проверяют. Фигурантов дела подозревают в шантаже и укрывательстве. Картины сейчас находятся в лаборатории, где устанавливается их подлинность. Кража пяти этих полотен считалась в ГДР самой громкой.