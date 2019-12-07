Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Влетел на скорости: момент наезда легковушки на людей у МЦК попал на видео

Наталия Майорова
09:25 07.12.2019
На ролике видно, что водитель легкового автомобиля совершает наезд за считаные секунды. При этом люди, которые находятся вблизи вестибюля станции, не успевают осознать происходящее.
© Видео: Двач, Twitter © Фото: Двач, Twitter

Авария с участием легкового автомобиля в Москве попала на видео. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

На ролике, размещенном в Twitter, видно, как ничего не подозревающие пешеходы направляются по своим делам вблизи станции «Окружная» МЦК на севере столицы. В какой-то момент появляется легковой автомобиль, мчащийся прямо на людей.

ДТП произошло в субботу, 7 декабря. По данным МЧС РФ, жертвами аварии стали три человека, еще двое получили травмы.

На месте ЧП работают экстренные службы. Причины аварии выясняются.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата06.12.2019, 22:52
Посольство РФ: моряки с арестованного в Британии судна вскоре вернутся в Россию
Дата06.12.2019, 05:00
Сверхмалые высоты и групповой бой: кадры командирских полетов на Су-34 под Челябинском
Дата06.12.2019, 23:22
Россиянка Косторная установила мировой рекорд в финале Гран-при по фигурному катанию
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата06.12.2019, 16:32
В МО РФ рассказали об испытаниях новой космической техники
Дата05.12.2019, 11:26
Крымский таран: как советский сторожевик прогнал американский крейсер из Черного моря
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
10:17 Армия
Омский автобронетанковый инженерный институт наградили Грамотой Верховного Главнокомандующего
10:00 В стране и мире
Видео
СК предъявил обвинение подозреваемым в убийстве главы Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии
09:37 В стране и мире
Владельца упавшего с моста автобуса в Забайкалье отправили под домашний арест
09:26 В стране и мире
В Германии разгорелся скандал с украденными 40 лет назад картинами
09:25 В стране и мире
Видео
Влетел на скорости: момент наезда легковушки на людей у МЦК попал на видео
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Предвестники рака: названы разрушающие кишечник продукты
Ученые выяснили, как алкоголь спас предков человека от вымирания
Из России с любовью: в США рассказали о самом необычном российском оружии
Названы самые популярные у россиян породы собак
Видео
«Ну, привет»: в Сети набирает популярность «говорящий кот» Гамбино
Королевы воинов: под Воронежем раскопали курган с останками амазонок
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.