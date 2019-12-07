Влетел на скорости: момент наезда легковушки на людей у МЦК попал на видео

Авария с участием легкового автомобиля в Москве попала на видео. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

На ролике, размещенном в Twitter, видно, как ничего не подозревающие пешеходы направляются по своим делам вблизи станции «Окружная» МЦК на севере столицы. В какой-то момент появляется легковой автомобиль, мчащийся прямо на людей.

ДТП произошло в субботу, 7 декабря. По данным МЧС РФ, жертвами аварии стали три человека, еще двое получили травмы.

На месте ЧП работают экстренные службы. Причины аварии выясняются.