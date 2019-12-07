Влетел на скорости: момент наезда легковушки на людей у МЦК попал на видео
На ролике видно, что водитель легкового автомобиля совершает наезд за считаные секунды. При этом люди, которые находятся вблизи вестибюля станции, не успевают осознать происходящее.
© Видео: Двач, Twitter © Фото: Двач, Twitter
Авария с участием легкового автомобиля в Москве попала на видео. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.
На ролике, размещенном в Twitter, видно, как ничего не подозревающие пешеходы направляются по своим делам вблизи станции «Окружная» МЦК на севере столицы. В какой-то момент появляется легковой автомобиль, мчащийся прямо на людей.
ДТП произошло в субботу, 7 декабря. По данным МЧС РФ, жертвами аварии стали три человека, еще двое получили травмы.
На месте ЧП работают экстренные службы. Причины аварии выясняются.