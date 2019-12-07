Спасатели уточнили число жертв аварии с участием легковушки в Москве

Спасатели уточнили число жертв аварии с участием легкового автомобиля, которая случилась сегодня, 7 декабря, в Москве на Локомотивном проезде.

По данным МЧС РФ, в результате ДТП пострадало пять человек: трое из них погибли, еще двое получили травмы.

Движение транспорта в районе аварии не перекрыто.

Ранее кадры с места происшествия публиковала «Звезда»: на ролике показана работа специалистов. Также видно, что автомобиль, которые после наезда на людей протаранил стену у станции «Окружная» МЦК на севере Москвы, изрядно поврежден.

Причина аварии пока не установлена.