Предвестники рака: названы разрушающие кишечник продукты

Регулярное употребление ряда продуктов может сделать человека более восприимчивым к инфекциям, что грозит развитием воспалительных процессов в кишечнике, колоректальным раком и циррозом печени.

Например, крайне негативно на слизистую кишечника при регулярном употреблении могут влиять выпечка, сладости, а также маргарин, майонез, сало и обработанные продукты.

По словам медиков, здоровью не навредит копченая колбаса, если ее есть в небольших количествах раз в неделю. А вот недельная норма красного мяса составляет не более 500 граммов.

Кроме того, среди самых полезных для кишечника продуктов оказались бананы, рыба, вареный картофель, квашеная капуста, черный хлеб, фасоль, чечевица, шпинат и морковь.

Как говорится в сообщении Focus.de, здоровая еда укрепляет слизистую оболочку кишечника и увеличивает в организме количество полезных бактерий, а число вредных, наоборот, уменьшает.

Ранее в Роспотбенадзоре рассказали о том, что употребление в пищу красного мяса, колбасы, пиццы и наггетсов может повлиять на развитие онкозаболеваний.