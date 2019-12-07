В Совфеде назвали провокацией информацию о подготовке «марша на Крым»

Очередной провокацией назвал информацию об организации шествия из Украины в Крым заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Таким образом он оценил заявление экс-депутата Верховной рады Рефата Чубарова, который сообщил о готовящемся «марше на Крым» с целью «вернуть Россию в правовые рамки».

«Кроме Чубарова и, может быть, нескольких десятков человек никто на этот марш не пойдет… Очередная провокация. Нужно спокойно реагировать», - сказал РБК Владимир Джабаров.

Он добавил, что крымчанам не стоит волноваться по этому поводу, так как для того, чтобы попасть в Крым нужно пересечь границу России, которую охраняют пограничные войска.

Согласен с коллегой и член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Он заявил, что никто не позволит пересечь границу между Украиной и Россией.

«Это провокация. Никто им не позволит пересечь границу между Украиной и Россией, которая есть в Крыму. Они могут делать громкие заявления о том, что они такой марш совершат. Естественно, они получат соответствующий отпор. На этом вся их деятельность и закончится», - сказал Цеков.

Он добавил, что действия организации Чубарова связаны с тем, что о них практически исчезла информация и таким образом они хотят «хоть как-то о себе напомнить».