Опубликованы кадры с места наезда автомобиля на пешеходов в Москве

В Сети опубликованы кадры с места ДТП в Москве, где легковой автомобиль въехал в стену. Инцидент произошел 7 декабря на Локомотивном проезде.

Как видно на ролике, который публикует «Звезда», на место происшествия уже прибыли специалисты. Корпус автомобиля, который въехал в стену, значительно поврежден.

Ранее в пресс-службе УГИБДД по Москве сообщили, что в результате аварии погибло два человека, еще трое пострадали. Причины аварии устанавливаются.