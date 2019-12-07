В департаменте здравоохранения рассказали об опасности бороды и усов

Зимой, в сезон гриппа и ОРВИ, мужчинам с бородой и усами стоит особенно тщательно следить за своей растительностью на лице, поскольку она является рассадником вирусов и бактерий. Об этом рассказал главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

«Ученые и врачи видят в бороде больше вреда, чем пользы. Волос человека можно сравнить с фильтром, который ловит, впитывает и задерживает всевозможные микрочастицы, в том числе и бактерии», - сказал эксперт Агентству городских новостей «Москва».

По словам Тяжельникова, обладатель усов и бороды может заразиться повторно, так как остатки мокроты, выделяемой при чихании, оседают в растительности вокруг рта. Любители бороды и усов представляют опасность повторного заражения не только для себя, но и для окружающих. Вирусы или бактерии, осевшие на растительности, могут передаваться при объятиях и поцелуях. Поэтому врачи рекомендуют зимой сбривать усы и бороды.

Ранее в департаменте здравоохранения объяснили, как отличить ОРВИ от гриппа. При гриппе температура может подняться до 40 градусов, появляются сильные слабость, озноб, сухой кашель. При ОРВИ температура редко поднимается выше 39 градусов и держится всего пару дней. Нет слабости, боли в мышцах и не ломит суставы, как при гриппе.