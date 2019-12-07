В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль

Россиян предупредили об изменении состава сопроводительной документации на автомобили. Причиной тому станет введение ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.

Соответствующее оповещение россиян должно осуществляться изготовителем с помощью документа «этикетка энергоэффективности». В нем будет содержаться информация о том, сколько углекислого газа выделяет автомобиль и сколько расходуется на 100 километров движения бензина, дизельного топлива, нефтяного или природного газа.

По данным RT, в этикетке для электромобилей появится особая графа. Там будет указано, сколько электроэнергии потребляет этот транспорт и какой у него запас хода.

Ожидается, что этикетка энергоэффективности будет входить в комплект сопроводительных документов, прилагающихся к автомобилю при его продаже и демонстрации.

Стандарт будет распространяться на легковые и грузовые автомобили массой до 3,5 тонн. Исключение составят те транспортные средства, чей объем производства у изготовителя не превышает двух тысяч единиц в год.

Новый ГОСТ вступит в силу уже 31 марта 2020 года. В Росстандарте, в свою очередь, отметили, что ранее ничего подобного в РФ не было.

Сопроводительная документация на автомобиль в настоящее время включает в себя паспорт транспортного средства, сервисную книжку и руководство по эксплуатации.