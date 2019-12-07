Эрдоган получил приглашение на День Победы в Москву

Россия направила президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану приглашение на юбилейный парад Победы 9 мая 2020 года. Эту информацию подтвердили «Известиям» в посольстве РФ в Анкаре.

«Приглашение на имя президента Турции передано в установленном порядке. Ждем решения», - сообщили в пресс-службе дипмиссии.

В российском посольстве уточнили, что согласие турецкой стороны пока не получено. В администрации турецкого президента пока не имеют информации по поводу планов главы государства. Известно, что ранее парад Победы в Москве не посещал ни один президент Турции.

В 2020 году 9 мая будет отмечаться 75-летие со Дня победы в Великой Отечественной войне. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею, чтобы в параде Победы приняли участие военнослужащие из стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Приглашение на майские торжества получили президент США Дональд Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, лидеры стран ОДКБ. Свое согласие подтвердили главы семнадцати государств, в том числе Белоруссии, Молдавии, Чехии, Сербии, Индии, Кубы, Франции, Венесуэлы и других.