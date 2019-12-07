Ученые выяснили, как алкоголь спас предков человека от вымирания

Исследователи Университета Эксетера в Великобритании пришли к выводу, что предков человека от вымирания спасла способность усваивать алкоголь.

По мнению ученых, почти 10 миллион лет назад различные виды приматов конкурировали друг с другом за пищу. Обезьяны при этом не могли употреблять перезрелые фрукты, поскольку содержащийся в них этиловый спирт вызывал сильнейшее отравления. Тем не менее, спустя некоторое время предки человека смогли приспособиться к алкоголю и начали питаться такими плодами.

По данным Phys.org, существует объяснение тому, по какой причине некоторые виды современных обезьян способы усваивать спиртные напитки. Дело в том, что разделение линий шимпанзе и человека произошло около 5,5 миллионов лет назад.

В свою очередь, ранее исследователи назвали главную причину смерти людей во всем мире. Речь идет именно об алкоголе. Ежегодно из-за чрезмерного употребления спиртного умирает около трех миллионов человек, что больше показателя смертности от СПИДа, насилия или ДТП.