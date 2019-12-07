Готовность ко взлету: в аэропорту Симферополя заканчивают новую ВПП
Больше половины новой взлетно-посадочной аэропорта Симферополь уже покрыто финишным слоем бетона.
В настоящее время строители закончили работы на участке протяженностью 1,8 километров из 3,2. При этом общая площадь уложенного бетона составляет 80,3 тысячи квадратных метров.
Новая взлетно-посадочная полоса появится на месте старой, которая была построена еще в 1960 годах, а из эксплуатации была выведена в начале 2000-х.
Работы начались с того, что строители полностью демонтировали покрытие старой ВПП. Во время проведения земельных работ сформировали необходимый уклон для посадки и взлета. Для этого специалистам пришлось увеличить толщину земляного покрова. К настоящему моменту работы выполнены на 76%.
Ожидается, что новая полоса получит новейшее аэронавигационное и светосигнальное оборудование, благодаря которому самолеты смогут садиться и взлетать в любую погоду. Также появится возможность принимать дальнемагистральные авиалайнеры типа Boeing 747 и Airbus 330.
Новая полоса после введения в эксплуатацию должна стать основной, а использующаяся сейчас будет резервной.
В будущем в аэропорту ожидается возведение командно-диспетчерского пункта, новых рулежных дорожек, а также аварийно-спасательные станций. Будут смонтированы новые ограждения, четыре КПП, новый перрон и система видеонаблюдения и сигнализации.