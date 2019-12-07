Атомный авианосец Harry S. Truman вошел в Средиземное море

В акваторию Средиземного моря 5 декабря вошла авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Harry S. Truman. Об этом свидетельствуют данные Международной системы мониторинга передвижения судов AIS.

По имеющейся информации, в состав группы входят ракетный крейсер, несколько эсминцев и ударная атомная подводная лодка с крылатыми ракетами «Томагавк». Авианосная ударная группа некоторое время должна пробыть вблизи Сирии. После этого корабли проследуют на смену авианосцу Abraham Lincoln в район Персидского залива, пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что американский авианосец Abraham Lincoln приблизился к побережью Ирана. Он прошел через Ормузский пролив и в сторону Персидского залива. Переброска авианосца проходила в рамках наращивания американского контингента на Ближнем Востоке.