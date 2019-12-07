«253 жизни и одна судьба»: в Новгородской области открыли мемориал жертвам фашистских захватчиков

В Поддорском районе Новгородской области торжественно открыли мемориал «253 жизни и одна судьба». Он увековечил память о жителях местных деревень, ставших в декабре 1942 года жертвами фашистскими захватчиками.

Место установки памятника было благоустроено усилиям пожертвованиям местных жителей. Глава поселения Надежда Иванова выразила слова благодарности всем собравшимся.

На мероприятии присутствовал почетный караул, прозвучал гимн России и колокольный набат, после которого присутствующие почтили память жертв минутой молчания.

На установленном рядом плакате указаны имена погибших людей и даты их рождения. Многим из них не было и пяти лет. В расправе выжили 18 человек, в основном, дети.