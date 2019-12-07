Порошенко посоветовал властям Украины построить стену на границе с Россией

Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что стране стоит построить стену на границе с Россией. Так он прокомментировал слова советника действующего главы Украины Андрея Ермака о том, что стена нужна на границе с Донбассом.

«Какую стену? Украина отказывается от своих территорий? Стройте стену на границе с Россией, она вам понадобится», - заявил Порошенко в эфире телеканала «Прямой».

Проект по возведению заграждений на границе с Россией инициировал Арсений Яценюк, занимавший в 2014 году пост главы украинского кабмина. По его плану на протяжении почти двух тысяч километров должны были быть оборудованы противотанковые рвы, наблюдательные вышки, средства сигнализации и опорные пункты для пограничников.