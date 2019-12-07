В Феодосии состоялась церемония перезахоронения солдат, погибших в Великой Отечественной войне

В Феодосии состоялось перезахоронение найденных солдат, погибших на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны. Целью мероприятия, приуроченного ко Дню Героев Отечества, было отдать дань уважения бойцам, воевавшим за мир.

Перезахоронение прошло в ходе проведения акции «Вахта памяти - 2019», которая осуществляется Региональной историко-патриотической поисковой общественной организацией «Ак-Монай» Республики Крым.

Отметим, на мероприятии присутствовали родственники одного из солдат, личность которого была установлена по нагрудному медальону.

В мероприятии приняли участие глава округа Анжела Сердюкова, глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко, заместители главы администрации города, а также депутаты городского совета.