В Феодосии состоялась церемония перезахоронения солдат, погибших в Великой Отечественной войне
На мероприятии присутствовали родственники одного из бойцов, личность которого была установлена по нагрудному медальону.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Феодосии состоялось перезахоронение найденных солдат, погибших на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны. Целью мероприятия, приуроченного ко Дню Героев Отечества, было отдать дань уважения бойцам, воевавшим за мир.
Перезахоронение прошло в ходе проведения акции «Вахта памяти - 2019», которая осуществляется Региональной историко-патриотической поисковой общественной организацией «Ак-Монай» Республики Крым.
Отметим, на мероприятии присутствовали родственники одного из солдат, личность которого была установлена по нагрудному медальону.
В мероприятии приняли участие глава округа Анжела Сердюкова, глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко, заместители главы администрации города, а также депутаты городского совета.