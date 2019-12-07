В Рыбинске начались судебные слушания по делу об организации квеста, участница которого потеряла глаз

В Рыбинке начались судебные слушания по делу о причинении тяжкого вреда здоровью девушке посетительнице местного квеста. При его прохождении она получила серьезную травму глаза.

Следствие по делу завершилось и к рассмотрению приступили судебные органы. В соответствии с обстоятельствами инцидента, во время работы комнаты сработала никак не защищенная петарда, в результате чего посетительница получила тяжелую травму, и врачам пришлось удалить ее глаз, так как восстановить зрение им не удалось. Организаторы квеста обвиняются в предоставлении услуг ненадлежащего качества.

Инцидент произошел в январе 2019 года. В настоящий момент одному из двух организаторов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, второму – в виде домашнего ареста.