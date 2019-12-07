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В Академии МЧС РФ подвели итоги фестиваля «Созвездие мужества»

Егор Левин
00:00 07.12.2019
Церемонию открыл глава МЧС РФ Евгений Зиничев; он объявил победителей в 15 номинациях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Академии МЧС РФ в Москве состоялась торжественная церемония вручения наград победителям 11-го Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества». Его участниками стали сотрудники ведомства.

Конкурс профессионального мастерства проходил на протяжении года. Тысячи служащих соревновались за звание лучших.

Открыл церемонию и вручил призы министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев. Он объявил победителей в 15 номинациях и 11 лучших подразделений МЧС.

«Сегодня заключительное мероприятие нашего фестиваля - награждение победителей. Этот конкурс не для теоретиков и любителей, он - для настоящих профессионалов. Мы надеемся, что свой профессиональный опыт вы будете передавать молодому поколению», - сказал он.

Победителями в своих номинациях стали Антон Хашибаев, спасатель 1 класса Ставропольского ПСО МЧС РФ, Дмитрий Еременко, старший пожарный 5 ПСЧ первого отряда ФПС по Новосибирской области. Победителем в номинации «Лучший кинолог» стала спасатель 1 класса ЮРПСО МЧС РФ Екатерина Свищева и ее напарница – лабрадор Мафия.

Чтобы выявить лучших в профессии, проводился очень серьезный отбор. Начинается эта работа ежегодно в январе, соревнования в территориальных органах и региональных центрах постепенно позволяют отобрать участников, которые в итоге становятся победителями.

Во всех регионах были выбраны лучшие по профессии. Основными критериями для участия в конкурсах профессионального мастерства являлись высокие личные показатели в служебной и трудовой деятельности, соблюдение моральных принципов и высочайший уровень профессионализма в своем деле.

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