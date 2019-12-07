Первый запуск спутников OneWeb c Байконура запланирован на 30 января

Первый запуск британских спутников связи OneWeb планируют совершить 30 января 2020 года. Пуск пройдет с космодрома «Байконур». Об этом сообщили в пресс-службе компании «Главкосмос».

До этого старт планировался на 19 декабря, но был перенесен на 23 января из-за того, что изготовление космических аппаратов задерживалось.

Позднее изменили и эту дату, наметив пуск на конец января-февраль. Сейчас работы идут по графику, рассказали РИА Новости в компании.

Для запуска 34 спутников связи OneWeb будет использована ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат-М».

Контракт с этой британской компанией Роскосмос подписал в 2015 году. OneWeb планирует создать целую группу спутников, которые обеспечат широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру.