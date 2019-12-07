Подросток в Британии умер из-за резкого поворота головы

В Великобритании в результате инсульта после резкого поворота головы скончался подросток. По версии судмедэкперта, у Бена Литтлевуда могла разорваться артерия, из-за этого в мозг попал тромб.

Трагедия произошла в тот момент, когда юноша приглядывал за своей младшей сестрой, сообщает таблоид Mirror. Вернувшая домой мать обнаружила сына лежащим на полу в бессознательном состоянии и вызвала скорую.

Врачи распознали инсульт только на четвертый день. Шишку на лбу медики приняли за поврежденную кость черепа.

Британский подросток скончался в больнице восемь дней спустя.