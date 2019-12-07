Археологи раскопали под Тулой древнейшее металлургическое производство

На территориях древних поселений в Тульской области археологи раскопали места производства и обработки металла. По информации ученых, предположительно, они относятся к I-III вв. нашей эры.

Уникальные артефакты, среди которых есть железные наконечники стрел, украшения и предметы быта, подтвердили версию о том, что тульская металлургия существует уже более двух тысяч лет.

© Государственный музей-заповедник «Куликово поле»

Археологические экспедиции проводились летом 2019 года в трех древнейших поселениях области.

Как рассказал ТАСС Алексей Воронцов, ученый секретарь музея-заповедника «Куликово поле», расположенного в Тульской области, на зарождение металлургии в этом регионе повлияло наличие на небольшой глубине залежей железняка, а также леса, из которого изготавливали уголь для плавки металла.